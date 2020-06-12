Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса в стране

Алексей Вольцев

Ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева рассчитали возможное время завершения эпидемии коронавируса в России. По их опубликованным данным, это может произойти в конце июля.

По словам ученых, в России было несколько волн, которые принесли наибольшее число случаев коронавируса.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля ~ 524 000 человек. Но думаем, что в связи со снятием ограничений в России появятся новые короткие волны, которые могут увеличить число инфицированных COVID-19», — сказано в докладе.

Что касается ситуации в Москве, то по словам ученых, конец эпидемии в столице рассчитан на конец июня — начало июля.

«Следует отметить, что распространение эпидемии в России не закончилось. Уже более двух последних недель ежедневный прирост численности инфицированных в регионах России превышает 6 000 инфицированных в день. Это значит, что в регионах есть очаги эпидемии. И при открытых границах внутри российских городов может наблюдаться усиление эпидемии из-за миграции жителей», — добавляют ученые.

Напомним, ранее ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) прогнозировали завершение эпидемии в России на август Но потом удалили свои прогнозы, так как ситуация с распространением вируса постоянно менялась.