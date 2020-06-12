Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера

Вадим Карасев

Фото: Антон Насонов / 62ИНФО / РИА Новости

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, не примет от артиста помощь. Об этом сообщил представитель потерпевших, адвокат Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не звонил родственникам Захарова и не принес извинений, которых семья ожидала. «Семья приняла решение не брать ни одной копейки», — заявил Добровинский.

Адвокат также признался, что его тронула фраза родных погибшего: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя». Добровинский добавил, что мать Захарова, которой 87 лет, еще не знает ни о смерти сына, ни о прошедших 11 июня похоронах, поскольку в семье опасаются, что она может не выдержать этих новостей.

Добровинский ранее говорил, что бесплатно взялся представлять интересы потерпевших и отказался от предложения защищать Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Садовом кольце. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.