Северная Корея рассказала о безнадежных отношениях с США

Вадим Карасев

Дональд Трамп и Ким Чен Ын, июнь 2019-гоФото: Kevin Lamarque / Reuters

Отношения Северной Кореи и США за два года превратились в безнадежные. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава МИД рассказал, что обстановка на Корейском полуострове «день ото дня катится к худшему». По его словам, с первой встречи американского и корейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2018-м «всходившие надежды сменились отчаянием», а «искра оптимизма на мирное процветание погасла под натиском пессимистического кошмара».

Ли Сон Гвон пояснил, что за это время Пхеньян прекратил ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, расформировал ядерный полигон, вернул США останки погибших военных. В то же время Трамп «чуть что — гордо болтал» об этом, не предпринимая ничего в ответ. При этом США продолжали вооружать Южную Корею, и в итоге обстановка на полуострове лишь ухудшилась, и вместо мира здесь теперь «постоянно скитается призрак ядерной войны», указал министр.

Несмотря на хорошие отношения лидеров стран, Пхеньян более не намерен отказываться от чего-то в одностороннем порядке, подчеркнул Ли. Он указал, что Северная Корея будет дальше укреплять свои силы ядерного сдерживания для возможности ответа на угрозу со стороны США.

11 июня Северная Корея отчитала американскую сторону за «сование носа в чужие дела», в частности касающиеся межкорейских отношений. В конце мая власти Северной Кореи обвинили США в порче ее имиджа.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полному ядерному разоружению. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. В феврале 2019-го во Вьетнаме прошла вторая встреча Трампа и Кима. Переговоры закончились раньше времени, стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместных заявлений.