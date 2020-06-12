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Школьникам торжественно вручили паспорта в честь Дня России

Школьникам торжественно вручили паспорта в честь Дня России
Фото: https://adigeatoday.ru/

В рамках всероссийской акции "Мы - граждане России!" главы ряда регионов торжественно вручили паспорта школьникам.

На Сахалине в мероприятии приняли участие 23 школьника из всех районов области. Среди них - победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Документ, удостоверяющий личность, юные сахалинцы получили из рук председателя регионального правительства Алексея Белика.

"Дорогие ребята, хочу поздравить вас с одним из самых важных для страны праздником - Днем России. Мы очень любим нашу Родину, гордимся ею и хотим, чтобы она и дальше процветала. Именно вы - залог наших будущих побед. Отрадно и символично, что сегодня вы получаете свой первый паспорт. Это важный документ, который накладывает на вас большую ответственность. Не сомневаюсь, что вы будете достойными гражданами России. Желаю вам больших побед и удачи на всех жизненных этапах", - отметил Алексей Белик.

В Ростове-на-Дону около 160 лучших учеников средних образовательных учреждений получили паспорта граждан РФ. "Получить свой первый "взрослый" документ - паспорт гражданина РФ - в такой праздник - особая честь. Думаю, этот день вам запомнится на всю жизнь, так как паспорт гражданина вы получил в год 75-летия Великой Победы", - обратился к школьникам губернатор Василий Голубев.

Троим школьникам из Дрожжановского района Татарстана также вручили паспорта. Церемония прошла в подростковом клубе "Созидание".

В Адыгее тоже прошла подобная церемония. "Последние два месяца нам показали, как важна поддержка и взаимопомощь. Вам пришлось заканчивать этот учебный год в непростых условиях. Сложно было и вашим учителям, и родителям. Но все справились. Вот так, вместе, помогая друг другу, можно преодолевать любые трудности. Поэтому всегда заботьтесь о родных, поддерживайте своих друзей, помогайте тем, кто нуждается в этом", - сказал глава республики Мурат Кумпилов, обращаясь к школьникам.

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По материалам: uposters.ru

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