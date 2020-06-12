Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в ООН

Влада Некрасова

Система здравоохранения в Йемене на грани коллапса, без финансовой поддержки программы ООН уже в июле начнут прекращать свою работу по обеспечению населения чистой водой, заявили на брифинге в пятницу официальные представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Мы встревожены отчаянной ситуацией в Йемене, где система здравоохранения находится на грани коллапса, и опасаемся, что бесчисленное множество жизней будет потеряно не только в результате COVID-19, но и из-за малярии, холеры, лихорадки денге и других заболеваний. Мы настоятельно призываем международных доноров оказать немедленную помощь миллионам людей, которые уже пережили пять лет войны", - заявил официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.