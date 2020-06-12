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СМИ: Кремль отменяет удаленный режим работы для многих сотрудников

СМИ: Кремль отменяет удаленный режим работы для многих сотрудников
В Кремле решили прекратить режим удаленной работы, который был введен 30 марта, многие сотрудники администрации президента с 15 июня вернуться к прежнему режиму занятости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы", – заявил один из собеседников РБК.

Некоторые сотрудники вышли на работу уже с 8 июня.


Дмитрий Песков не ответил на вопрос об отмене режима удаленной работы в Кремле.

На удаленный режим чиновников администрации президента отправили 30 марта, после того как в обращении к населению Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о закрытии кафе, ресторанов, парков, ресторанов, кафе и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости. На удаленный режим отправили и людей в возрасте старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома.

В действительности график нахождения на самоизоляции был гибким, кому и в какое время нужно работать из дома, определяли начальники управлений или их заместители, разъясняли РБК сотрудники различных подразделений Кремля. В частности, мог действовать график "неделя дома – неделя на работе" или "три дня дома – два дня на работе", некоторых руководство вызывало по мере необходимости, а кто-то работал из дома постоянно.

О снятии режима самоизоляции в российской столице Сергей Собянин объявил 8 июня. Режим самоизоляции и пропуска отменили с 9 июня. С 16 июня в Москве заработают летние веранды, с 23 июня – кафе и рестораны.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме.

# Россия
По материалам: ria.ru

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