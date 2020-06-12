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Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбой

Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбойФото: Дмитрий Буланов / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте сравнила похороны Джорджа Флойда, погибшего в США после задержания полицией, со своей свадьбой.

В социальной сети телеведущая опубликовала фотографии с похорон Флойда в Хьюстоне (штат Техас, США) и снимки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.

«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить», — написала она, добавив, что благодаря такой «обрядности» она и Флойд «стали братьями».

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы. Молодожены добирались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Похороны Флойда состоялись 9 июня в Хьюстоне (штат Техас, США). Церемонию прощания посетили множество людей, среди которых были родственники других жертв полицейского произвола. После церемонии прощания гроб повезли на кладбище на конном катафалке. Похоронили Джорджа Флойда рядом с его матерью.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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По материалам: lenta.ru

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