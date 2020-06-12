Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России

Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России

Воздержаться от выхода из дома на улицы и поездок за город в День России призвал жителей Москвы мэр Сергей Собянин, который считает, что пока это опасно из-за распространения коронавируса.

В эфире телеканала «Россия 24», он заявил, что «остается большой риск».

«Я бы не рекомендовал вам никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться, но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких, поэтому лучше ограничить себя», — сказал Собянин.

Сегодня, 12 июня, страна отмечает День России. Из-за коронавируса никаких массовых мероприятий в регионах не будет. Но поднятие флагов состоится, кроме того, субъекты проводят и дистанционные праздничные мероприятия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса в стране
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса
США предрекли участь Советского Союза
США предрекли участь Советского Союза
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие

Еще по теме

Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Стали известны детали проведения парада Победы на Красной площади