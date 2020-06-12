Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России

Влада Некрасова

Воздержаться от выхода из дома на улицы и поездок за город в День России призвал жителей Москвы мэр Сергей Собянин, который считает, что пока это опасно из-за распространения коронавируса.

В эфире телеканала «Россия 24», он заявил, что «остается большой риск».

«Я бы не рекомендовал вам никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться, но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких, поэтому лучше ограничить себя», — сказал Собянин.

Сегодня, 12 июня, страна отмечает День России. Из-за коронавируса никаких массовых мероприятий в регионах не будет. Но поднятие флагов состоится, кроме того, субъекты проводят и дистанционные праздничные мероприятия.