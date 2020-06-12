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США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»

США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»


Пентагон в этом году планирует выделить Украине $ 250 млн на «подготовку и оборудование» для эффективной защиты от «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте американского министерства обороны.

«Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечает Пентагон.

Выделенные средства пойдут на закупку снаряжения, а также обучение и подготовку украинских военных.

В Киеве отметили, что пакет помощи на $ 250 млн предусматривает предоставление Украине разнообразных средств наблюдения, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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