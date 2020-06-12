США заявили о “перехвате” российских Ту-95 над Аляской

Вадим Карасев

Объединенные Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о “перехвате” двух групп российских бомбардировщиков Ту-95 истребителями ВВС США F-22 Raptor.

Сообщается, что стратегические самолеты России вошли в “зону опознавания” системы ПВО Аляски (ADIZ).

Как следует из информации NORAD, две группы Ту-95, сопровождаемые истребителями Су-35 и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, допустили приближение на 37 км и 59,3 км к побережью северного региона США. При этом отмечено, что авиатехника оставалась в границах международного воздушного пространства.

Ранее Минобороны России сообщало о выполнении планового полета четырех ракетоносцев Ту-95МС Дальней авиации ВКС над районом нейтральных вод Чукотского, Берингова и Охотских морей, а также на севере Тихого океана. Было отмечено, что американские истребители F-22 Raptor сопровождали полет на некоторых этапах маршрута, пишет ИА REGNUM.

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