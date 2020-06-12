Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты птичьего полета

Вадим Карасев

Фото: управление по информполитике правительства Ставропольского края

Фермер из Ставрополья поздравил земляков с Днем России необычным способом, подняв флаг на высоту птичьего полета.

Вячеслав Кукланов из села Красный Октябрь Буденновского района прикрепил к своему дельтолету полотнище флага России. Затем он около 20 минут кружил над домами близлежащих сел так, чтобы они могли видеть его из окон.

Свой патриотический полет Вячеслав посвятил Дню России, - рассказали в управлении по информполитике правительства СК.