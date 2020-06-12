"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям

Алексей Вольцев

Воздушный "бронебойщик"

Несколько десятков боеприпасов сразу, высокая точность, сотни квадратных метров выжженной земли — в ВКС России в ближайшее время поступят новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы. Конструкторы разработали для штурмовой авиации относительно недорогое и эффективное против бронетехники оружие. О том, как оно действует, — в материале РИА Новости.

Неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8ОФП "Бронебойщик" Вооруженные силы получат уже в 2021-м. В первую очередь новыми боеприпасами оснастят самолеты армейской авиации Су-25 и вертолеты Ми-8. От НАРов предыдущего поколения "Бронебойщик" отличается тем, что может пробивать преграды перед целью и, не разрушаясь, продолжать полет.

Внешне он очень похож на проверенную временем и боями НАР С-8, спроектированную советскими инженерами еще в 1960-х. Боеприпас калибром 80 миллиметров действует по схожему принципу, но у него более мощный и компактный двигатель, что позволило увеличить боевую часть.

Боеголовка весит девять килограммов — НАР предыдущего поколения были в три раза легче. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд как перед препятствием, так и за ним.