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Турчак поздравил жителей страны с Днём России

Турчак поздравил жителей страны с Днём России

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своем поздравлении с Днем России напомнил, что ровно 30 лет назад Российская Федерация стала независимым государством и за эти годы могла достойно пройти через множество испытаний. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы в очередной доказали себе и всему миру, что умеем побеждать и быть первыми», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что россиянам есть, что помнить, чем дорожить и гордиться. «Нам повезло жить в стране с великим историческим, культурным и духовным наследием», — подчеркнул он.

По его словам, в примерах прошлого, в традициях России есть силы и вдохновение для движения вперед. Россия была и остается сильной, современной, процветающей страной, указал Турчак.

Парламентарий считает, что каждый из нас своим трудом, талантом, достижениями вносит свой вклад в развитие страны, в продолжение ее славной истории. «Беречь Россию, любить ее всем сердцем, верить в нее всегда — вот то, что нас объединяет. Желаю здоровья, успехов, реализации всего задуманного», — резюмировал он.

День России утвердил в 1994 году Президент Борис Ельцин, избранный на этот пост 12 июня 1991 года. Годом раньше в этот же день приняли Декларацию о государственном суверенитете России. До 2002 года праздник назывался Днём принятия декларации о госсуверенитете, а в народе — Днём независимости. Но, судя по опросам населения тех лет, среди граждан не было понимания сути праздника. В своём выступлении в 1998 года Борис Ельцин предложил 12 июня отмечать как День России. Но официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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