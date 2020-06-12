Ученые нашли способ сжигать жир без диет и замедлять процессы старения

Алексей Вольцев

Ученые из Виргинского университета, США обнаружили митохондриальный белок разобщитель BAM15, который оказался эффективным в лечении ожирения. Об этом сообщает VirginiaTech Daily.“Разобщающие белки способны изменить метаболизм клеток таким образом, чтобы организм сжигал больше калорий без дополнительных усилий или диет”, - говорится в исследовании.Ученые провели эксперименты на моделях мышей, которые показали, что BAM15 не токсичен даже в высоких дозах и не влияет на работу области мозга, которая регулирует ощущение сытости.“Мы сравнили эффект BAM15 с мышами из группы контроля. И тем и другим давали одинаковый объем пищи, однако после BAM15 и без каких-либо физических нагрузок мыши теряли жировую массу”, - объясняют ученые.Другими важными преимуществами действия BAM15, ученые называют снижение резистентности к инсулину, а также положительное влияние на окислительный стресс и воспаление.“BAM15 может снизить накопление активных форм кислорода в организме, что в конечном итоге означает профилактику нейродегенеративных заболеваний и старения”, - пояснил соавтор исследования Вебствер Сантос.Единственным недостатком лечения белком эксперты называют период полураспада BAM15 в организме. Он оказался достаточно коротким.