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Ученые нашли способ сжигать жир без диет и замедлять процессы старения

Ученые нашли способ сжигать жир без диет и замедлять процессы старения
Ученые из Виргинского университета, США обнаружили митохондриальный белок разобщитель BAM15, который оказался эффективным в лечении ожирения. Об этом сообщает VirginiaTech Daily.

“Разобщающие белки способны изменить метаболизм клеток таким образом, чтобы организм сжигал больше калорий без дополнительных усилий или диет”, - говорится в исследовании.

Ученые провели эксперименты на моделях мышей, которые показали, что BAM15 не токсичен даже в высоких дозах и не влияет на работу области мозга, которая регулирует ощущение сытости.

“Мы сравнили эффект BAM15 с мышами из группы контроля. И тем и другим давали одинаковый объем пищи, однако после BAM15 и без каких-либо физических нагрузок мыши теряли жировую массу”, - объясняют ученые.
Другими важными преимуществами действия BAM15, ученые называют снижение резистентности к инсулину, а также положительное влияние на окислительный стресс и воспаление.

“BAM15 может снизить накопление активных форм кислорода в организме, что в конечном итоге означает профилактику нейродегенеративных заболеваний и старения”, - пояснил соавтор исследования Вебствер Сантос.

Единственным недостатком лечения белком эксперты называют период полураспада BAM15 в организме. Он оказался достаточно коротким.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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