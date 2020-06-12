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Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня

Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня
Пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар", "Чаплынка" на границе с Крымом начнут работать уже с 15 июня, такое решение приняли власти Украины. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным пресс-службы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для лиц, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация.

Но граждан попросят дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен (примерно 44 тысячи рублей).


ДНР с учетом погодных условий. Планируется разрешить пересекать границу утром и вечером.

На самом полуострове с 15 июня снимут обсервацию для приезжающих. Более того, в Крыму практически полностью отменят режим самоизоляции. С 1 июля регион заявил о готовности принимать туристов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на Украине высказались о возобновлении подачи воды в Крым.

# В мире
По материалам: ria.ru

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