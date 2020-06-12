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Украина получила деньги от МВФ

Украина получила деньги от МВФФото: Reuters

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в Twitter сообщил глава Национального банка страны Яков Смолий.

Речь идет о 2,1 миллиарда долларов. Это первая часть общего транша в пять миллиардов. «Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях — валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», — уточнил Смолий.

Ранее МВФ одобрил кредит в пять миллиардов долларов. Власти страны указывали на то, что деньги нужны, в частности, для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Чтобы получить деньги, стране пришлось выполнить несколько условий. На Украине упростят процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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