Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украина приняла решение о возобновлении работы КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата

Украина приняла решение о возобновлении работы КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата

Украина приняла решение о возобновлении работы КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 12 июня, на внеочередном заседании правительства решено возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с Крымом — это произойдет с 15 июня 2020. Причем в среду, 10 июня, боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе. О решении правительства сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, но будет проводиться контроль температуры тела, также необходимо использование защитных масок, перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, должны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в очередях на КПВВ Донбасса оказались заблокированы сотни людей.

14 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"
Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты птичьего полета
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Меладзе, Якубович и другие звезды, у которых были ДТП с пострадавшими или погибшими
Меладзе, Якубович и другие звезды, у которых были ДТП с пострадавшими
Украина получила деньги от МВФ
Украина получила деньги от МВФ
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции

Еще по теме

Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня
Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе
Откроются не все: появились важные данные о работе КПВВ на Донбассе во время карантина
КПВВ на Донбассе не откроют: губернатор назвал причину