Украинка пожаловалась на каторжные условия работы в Польше и отношение "как к скоту"
Жительница Луцка Галина Федышин, одна из украинских заробитчан в Польше, рассказала изданию "Страна.ua" о тяжелых условиях работы в этой стране.
Украинка отправилась на заработки в Варшаву легально, получив рабочую визу. Она должна была трудиться на заводе по производству продуктов питания, но предприятие приостановило деятельность из-за пандемии. Ей пришлось найти подработку — собирать ягоды в предместьях польской столицы.
Федышин попыталась найти другие варианты подработки, но и там условия оказались невыносимыми: ее загружали дополнительной работой и не платили за нее, поселили в сарай, напоминающий конюшню, где спать приходилось на досках. При этом там работали и поляки, в основном студенты, но для них создавались нормальные условия, а платили им в несколько раз больше.
В итоге ее завод возобновил работу и она вернулась туда. Однако многие сограждане продолжили работать на полях, вынужденные соглашаться на нечеловеческие условия, "потому что дома не заработаешь и этого".