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Украинка пожаловалась на каторжные условия работы в Польше и отношение "как к скоту"

Украинка пожаловалась на каторжные условия работы в Польше и отношение "как к скоту"

Жительница Луцка Галина Федышин, одна из украинских заробитчан в Польше, рассказала изданию "Страна.ua" о тяжелых условиях работы в этой стране.

Украинка отправилась на заработки в Варшаву легально, получив рабочую визу. Она должна была трудиться на заводе по производству продуктов питания, но предприятие приостановило деятельность из-за пандемии. Ей пришлось найти подработку — собирать ягоды в предместьях польской столицы.

Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, недоплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные.

Федышин попыталась найти другие варианты подработки, но и там условия оказались невыносимыми: ее загружали дополнительной работой и не платили за нее, поселили в сарай, напоминающий конюшню, где спать приходилось на досках. При этом там работали и поляки, в основном студенты, но для них создавались нормальные условия, а платили им в несколько раз больше.

А к украинцам относятся как к скоту в прямом смысле слова. Они видят, что все валят на поля, вот и ставят свои условия, и наши люди вынуждены соглашаться. Тем более сейчас, когда сезонные работники привязаны к конкретному работодателю и адресу, по которому они должны пройти карантин (при этом работают в поле и не могут никуда выходить). То есть фактически попадают в рабство. А если кто сбежит, хозяин сразу сдаст в полицию.

В итоге ее завод возобновил работу и она вернулась туда. Однако многие сограждане продолжили работать на полях, вынужденные соглашаться на нечеловеческие условия, "потому что дома не заработаешь и этого".

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По материалам: uposters.ru

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