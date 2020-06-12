Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья

В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья

В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастьяФото: globallookpress.com

В американском городе Сиэтл участники акций протестов из ультралевого движения «Антифа» захватили несколько городских улиц. Там они захотели построить там государство всеобщего счастья и справедливости. Об этом пишет The New York Post.

Группа протестующих провозгласила «Народную республику Капитолия» и продолжает захватывать все новые и новые кварталы в городе. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации.

Погромов в этой части города почти нет, за дисциплиной там следят. При этом всем желающим раздают легкие наркотики и еду. Однако продукты быстро кончились, и эту акцию пришлось приостановить. Некоторые активисты из числа веганов пытаются запретить употребление мяса и другой пищи животного происхождения на территории «Народной республики Капитолия». Также ряд радикалов предлагает ввести там свою валюту и свой флаг.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Комсомольской правдой» пояснила, что протесты в США не сойдут на нет, пока требования активистов не будут удовлетворены. В случае с Сиэтлом пока неизвестно, является ли это инициативой местной ячейки движения, которое в США признали террористическим, или централизованной акцией.

Ранее сообщалось, что власти США намерены арестовать целый ряд организаторов беспорядков во время протестов, проходивших в последние недели. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что во время протестов были случаи, когда члены ультраправых группировок пытались выдать себя за представителей ультралевых и наоборот с целью спровоцировать насилие.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
Бабушка-сиделка по совету дочери стала зарабатывать на сайте для взрослых
Бабушка-сиделка по совету дочери стала зарабатывать на сайте для
В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья
В американском городе протестующие захотели построить страну
Экономике США предсказали огромный рост
Экономике США предсказали огромный рост
Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы
Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы
Новое поколение Qashqai заметили на тестах
Новое поколение Qashqai заметили на тестах
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Протестующие против Трампа студенты сожгли американские флаги
Американские полицейские пострадали во время протеста против Трампа
Почти 600 протестующих задержали в зданиях Капитолия в США
В штате Иллинойс из-за угрозы взрыва эвакуировали Капитолий