В Германии нашли выход, чтобы «Северный поток — 2» работал на всю мощность

Влада Некрасова

В Германии утвердили стратегию по увеличению использования водорода до 2030 года. Берлин ориентируется на «зеленый» водород, но рассматривает возможность использования и «голубого» водорода, например, из «Северного потока — 2», пишет польское издание BiznesAlert. Такой вариант позволит обойти ограничения Газовой директивы ЕС и полностью заполнить газопровод из России в Германию. Тем более, что сам «Газпром» уже несколько лет изучает возможности подачи водорода по «Северным потокам».

Берлин планирует потратить девять миллиардов евро на продвижение использования водорода. Два миллиарда выделят на проекты в развивающихся странах, таких как Марокко. Германия хочет производить до 5 ГВт водорода к 2030 году. Цель правительства Германии — быстрое развитие рынка и создание цепочек поставок. При этом, как отмечает BiznesAlert, в документе говорится и другое: «Берлин признает, что в течение десяти лет будет развиваться мировой и европейский рынок водорода. На этом рынке также будет продаваться нейтральный к выбросам водород („синий“ и „бирюзовый“). Из-за сильной интеграции Германии в европейскую структуру энергоснабжения этот вид водорода также будет играть роль в Германии и, если он будет доступен, также будет использоваться в течение переходного периода».

Из этого польское издание делает вывод, что в Германию могут поставлять и водород по «Северному потоку — 2».

«Немецкие компании принимают участие в оспариваемом проекте газопровода „Северный поток — 2“, который, согласно декларации „Газпрома“, может также использоваться для поставок водорода в будущем. Это может, например, быть водород из российского газа. В стратегии Германии упоминается развитие газовой инфраструктуры для нужд транспортировки водорода. Создание европейского рынка для этого топлива должно стать одним из приоритетов председательства Германии в Евросоюзе с первого июля 2020 года», — заключает BiznesAlert.

Опасения польской стороны связаны с тем, что при традиционной схеме работы «Северного потока — 2» его мощности будут ограничены Газовой директивой ЕС на половину. Связано это с тем, что и газопроводы из третьих стран должны соответствовать теперь европейским нормам и обеспечивать к ним доступ независимых поставщиков, которых в случае с «Северным потоком — 2» быть не может. Таким образом, поставки водорода могут стать одним из выходов из положения.

Как сообщало ИА Newstes , перспективу широкого применения водорода и использования транзита по балтийским газопроводам ранее подтверждали и в самом российском холдинге. Еще в 2018 году в своем международном информационном бюллетене «Газпром экспорт» указывал на то, что использование смеси метана и водорода в энергетике и на транспорте без существенных инфраструктурных изменений сократит выбросы в атмосферу на 25−30%, позволив Европе достичь ее климатических целей в 2030 году. В компании заявляли, что такая стратегия — не фантазия и все больше нефтегазовых компаний склоняются к такому варианту развития энергетики. И «Газпром» — не исключение. По информации компании, у нее уже есть три объекта по производству водорода и идет активное сотрудничество с учеными из Нидерландов, Франции и Германии. При этом «Северный поток» в «Газпром экспорте» назвали едва ли не идеальным маршрутом поставок водорода в Европу.

«Даже консервативные оценки показывают, что существующая инфраструктура позволяет транспортировать смесь, в которой уровень водорода может составлять до 20%. Последние исследования „Газпрома“ и VNG продемонстрировали, что такие современные газопроводы как „Северный поток“ способны обеспечивать поставку топлива, в котором водород может занимать до 70%», — говорится в публикации российской компании.

Нынешний зампредправления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила в прошлом году, что российский холдинг осуществляет комплексный научно-технический проект по созданию технологий низкоуглеродного производства и использования для газовых турбин метано-водородного топлива в Самаре и Уфе, а в Томске ведутся испытания технологии производства водорода из природного газа с нулевыми выбросами.

В работе «Водородная экономика — путь к низкоуглеродному развитию» специалисты московской школы управления «Сколково» отмечали, что газотранспортная инфраструктура России с учетом новых проектов газопроводов и растущая отрасль СПГ создают долгосрочные предпосылки для развития производства «голубого» водорода (из газа или угля в комбинации с технологиями по улавливанию и хранению углекислого газа) с минимальными затратами на сырье и экспорта его трубопроводным транспортом и в сжиженном виде. «По оценкам „Газпрома“, транспорт водорода по экспортным газопроводам влечет за собой некоторые риски нарушения долгосрочных контрактных обязательств, связанных с качеством газа, а также необходимость дополнительных инвестиций в газотранспортной системе. Поэтому компания рассматривает альтернативу — производство водорода из природного газа уже после транспортировки последнего по магистральной трубе. При этом рынок сбыта произведенного таким образом водорода в Европе, по данным Bloomberg, „Газпром“ оценивал в 153 млрд евро к 2050 году», — говорится в работе «Сколково».