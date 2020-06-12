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В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным пузырем"

В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным пузырем"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "очередным мыльным пузырем" получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

"Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер "с расширенными возможностями" — какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого", - заявил Бальбек РИА Новости.


По мнению депутата, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, а для Киева "любые подачки от Запада - как манна небесная".

# В мире
По материалам: ria.ru

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