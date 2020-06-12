В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19

Анастасия Иванова

Южная Корея зарегистрировала 56 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 003, выздоровели 10 669, скончались уже 277 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 276 жертвах. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Двадцать восьмого мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически 25 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кенгидо, остальные по всей стране. Еще 10 зараженных выявили на карантинном досмотре.