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В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19

В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 56 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 003, выздоровели 10 669, скончались уже 277 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 276 жертвах. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Двадцать восьмого мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически 25 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кенгидо, остальные по всей стране. Еще 10 зараженных выявили на карантинном досмотре.

# В мире
По материалам: ria.ru

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