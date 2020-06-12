Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Киеве могут ужесточить карантин: в чем причина

В Киеве могут ужесточить карантин: в чем причина

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве, где эпидемиологические показатели не позволяют перейти к следующим этапам ослабления карантина, ограничительные меры могут лишь усилить.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, часть ограничений, отмененных ранее, могут вернуть, если количество заболевших в течение семи дней на 100 тысяч населения достигнет 24 человек. На сегодняшний день инцидентность возросла до 16.

«Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садиков и других учреждений, где существует большая вероятность заражения», — отметил Виталий Кличко.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если в критическом количестве областей — в десяти и более — будет гиперболический рост заболеваемости коронавирусом, это будет поводом для усиления карантинных мер.

153 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов
Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов
"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой
"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в сети
"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в
Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня
Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня
Компании США по производству контента для телеканалов интересуются Россией
Компании США по производству контента для телеканалов интересуются
США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии
США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии
Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова
Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова
Вирус разлуки: 10 звездных пар, расставшихся на карантине
Вирус разлуки: 10 звездных пар, расставшихся на карантине
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Правительство распределило субсидии для производства масличных культур
Правительство распределило субсидии для производства масличных культур
Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от

Еще по теме

Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
Кличко просит Кабмин ослабить карантин в Киеве, несмотря на несоответствие столицы требованиям
В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек
Кличко назвал предварительную дату ослабления карантина в Киеве