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В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова

В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал ерундой намерение украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.

Зеленский написал в своем твиттере, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал его инициативу.

"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не занимать ерундой", - сказал РИА Новости Фикс.


По его словам, вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.

# Политика
По материалам: ria.ru

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