В Молдавии могут вернуть вынужденные отпуска и ограничение транспорта

Лидия Мартынова

Власти Молдавии могут вновь отправить бюджетников в вынужденный отпуск из-за новой волны коронавируса. Несмотря на то, что в стране не будет больше вводиться режим чрезвычайного положения, бюджетные организации могут приостановить свою деятельность, а общественный транспорт прекратить возобновленную недавно работу.

По словам президента страны Игоря Додона, из-за снятия ограничений возросло количество случаев заражения Covid-19. Кроме того, говорит глава государства, рост числа новых случаев коронавируса за последние дни связан и с увеличением количества проводимых тестирований.

«Почему у нас так много новых случаев? Потому что были сняты ограничения, потому что молдаване игнорируют советы врачей, потому что они ездят в маршрутках словно шпроты в банках. Если в маршрутке 14 посадочных мест, то в нее забьется 40 человек — один на другом», — заявил Игорь Додон.

Министерство здравоохранения к вечеру 12 июня предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в республике. За последние 24 часа диагностировано рекордных 366 новых случаев заражения Covid-19. Общее число инфицированных достигло 11 093 человек. Всего за весь период 6 229 человек выписаны из больниц. Жертвами коронавируса стали 385 пациентов.

В Приднестровье, где местные власти также либерализовали действующие запреты и ограничения, всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 1 067 человек, 40 пациентов умерли. В карантинных центрах проходят лечение 219 человек, 807 человек выздоровели.

В Минздраве Молдавии скептически относятся к данным о пандемии с левого берега. По словам главы Нацагентства общественного здоровья Николая Фуртунэ, в Кишиневе могут оперировать только теми данными, которые предоставляет Тирасполь, а они не полные.

«Мы заметили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Молдавии в Приднестровье, наоборот, число активных случаев снижается. Например, вчера в Приднестровье зарегистрировали всего 18 случаев заражения. Они сконцентрированы на юге Приднестровья, в Тирасполе и Бендерах, а севернее, в Григориополе и Рыбнице, регистрируют единичные случаи заражения. Но, повторюсь, у нас нет детальной информации о ситуации с коронавирусом в Приднестровье», — сказал Фуртунэ.

Как сообщало ИА Newstes, глава правительства Молдавии Ион Кику объявил, что до 30 июня будут сняты ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с коронавирусной пандемией. Премьер назвал это вынужденной мерой, «поскольку людям нужно зарабатывать деньги на жизнь». По его словам, у правительства нет денег продолжать карантин, но при других обстоятельствах его следовало бы продлить.