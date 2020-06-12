В Москве на несколько дней ограничат движение из-за подготовки к репетиции Парада

Лидия Мартынова

На дорогах Москвы до 15 июня вводятся некоторые ограничения из-за прибытия техники из Алабино для подготовки к репетиции парада Победы, сообщает РИА «Новости».

С 12 по 14 июня с 4 до 7 утра вводятся полные перекрытия на 1-й Магистральной улице, Северном путепроводе, на 1-м, 2-м и 3-м Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), на улице Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе).

Также движение ограничат по проспекту Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), на улице Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мневники), на Крылатской улице (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также на улице Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

С 22 часов 13 июня до 2 ночи 14 июня по мере прохождения колонны техники будет полностью перекрыта парадная площадка Алабино, А107 Московское малое кольцо, Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе и само Рублевское шоссе, Осенняя улица, Крылатская улица и улица Нижние Мневники.

Запрет парковки и остановки будет действовать с 6 утра 11 июня до 8 утра 14 июня на втором Силикатном проезде в районе дома №8. Парковаться и останавливаться нельзя будет с полуночи 13 июня до 6 утра 15 июня на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.

Ранее президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Позднее президент назначил проведение парада на 24 июня.