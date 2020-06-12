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В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России

В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
Фото: https://www.ntv.ru/

В честь Дня России в центре Москвы состоялось красочное световое шоу в цветах российского триколора.

На стенах Кремля, на здании правительства и выставочного зала "Манеж" появились проекции российского триколора, а также изображения врачей, волонтеров и курьеров.

Тематические видеоролики, посвященные героям современной России, сопровождались фразой: "Спасибо вам, современные герои России".

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По материалам: uposters.ru

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