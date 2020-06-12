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В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Режим самоизоляции в Оренбургской области продлен до 21 июня, а с 18 июня начнется подготовка к поэтапному снятию режима, передает ТАСС.

«В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 21 июня», — сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее в Оренбуржье начали работать стоматологические клиники, а жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми — с соблюдением дистанции. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

По состоянию на 12 июня в области зарегистрировано 2 643 случая заражения коронавирусом. Из них 1 872 человека выздоровели и выписались, 11 скончались.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико сказал «Парламентской газете», что при снятии ограничений важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, особенно пожилым людям и лицам из групп риска.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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