В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлен до 21 июня, а с 18 июня начнется подготовка к поэтапному снятию режима, передает ТАСС.

«В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 21 июня», — сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее в Оренбуржье начали работать стоматологические клиники, а жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми — с соблюдением дистанции. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

По состоянию на 12 июня в области зарегистрировано 2 643 случая заражения коронавирусом. Из них 1 872 человека выздоровели и выписались, 11 скончались.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико сказал «Парламентской газете», что при снятии ограничений важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, особенно пожилым людям и лицам из групп риска.