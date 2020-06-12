В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом

Вадим Карасев

Люди и охранники перед закрытым рынком в ПекинеФото: Thomas Peter / Reuters

В Пекине впервые за два месяца нашли новых заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.

По его информации, в общей сложности зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Положительный анализ у одного из мужчин пришел 11 июня, еще у двух — 12 июня. До этого в городе не выявляли новых заражений в течение 56 дней.

Где именно пекинцы подхватили заразу, пока неизвестно. Сообщается, что двое из них не бывали за пределами столицы в последние 14 дней. Третий 10 дней назад ездил по работе в Циндао, но местная комиссия не нашла подтверждений тому, что мужчина заразился именно в городе.

Всех людей из окружения заболевших изолировали, у них взяты анализы. Пока все полученные результаты отрицательные.

В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки. Это связано с тем, что один из новых пациентов посещал магазины в районе Фэнтай. Кроме того, власти отложили начало учебы для младших классов школ, которое было запланировано на 15 июня.

По последним данным, всего в Китае заразились 84,2 тысячи человек. Из них 4 638 скончались, практически все остальные уже выздоровели.

Ранее в июне ученые Гарварда пришли к выводу, что спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. В МИД страны сочли подобную версию «невероятно нелепой».

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.