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В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества

В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
Роспотребнадзор учел мнение музейного сообщества при подготовке рекомендаций по возобновлению их работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг.

"Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности, и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных", - цитирует пресс-служба ведомства Любимову.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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