В России от коронавируса умерли 183 человека

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram.

Всего за последние сутки в стране выявлено 8987 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего — в Москве (1714) и Московской области (730). «Из них 35,8 процента не имели клинических проявлений болезни», — уточнили в штабе.

Московские врачи смогли вылечить в общей сложности свыше 118 тысяч человек. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели более 500 тысяч человек. По оценкам итальянского вирусолога Массимо Клементи, вирус становится менее агрессивным, так что, по его мнению, второй волны эпидемии к осени, как предрекает ВОЗ, может и не быть.

С начала июня в стране началось постепенное снятие ограничений. Например, в Москве отменили режим самоизоляции, разрешив горожанам свободно выходить на улицу. Однако в общественных местах жители столицы все еще должны носить маски и перчатки. По словам мэра города Сергея Собянина, массовая вакцинация может начаться к зиме. Также известно, что у некоторых москвичей иммунитет к COVID-19 оказался очень сильным. Антитела выявлены у каждого пятого жителя столицы.