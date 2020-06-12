Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России от коронавируса умерли 183 человека

В России от коронавируса умерли 183 человекаФото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram.

Всего за последние сутки в стране выявлено 8987 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего — в Москве (1714) и Московской области (730). «Из них 35,8 процента не имели клинических проявлений болезни», — уточнили в штабе.

Московские врачи смогли вылечить в общей сложности свыше 118 тысяч человек. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели более 500 тысяч человек. По оценкам итальянского вирусолога Массимо Клементи, вирус становится менее агрессивным, так что, по его мнению, второй волны эпидемии к осени, как предрекает ВОЗ, может и не быть.

С начала июня в стране началось постепенное снятие ограничений. Например, в Москве отменили режим самоизоляции, разрешив горожанам свободно выходить на улицу. Однако в общественных местах жители столицы все еще должны носить маски и перчатки. По словам мэра города Сергея Собянина, массовая вакцинация может начаться к зиме. Также известно, что у некоторых москвичей иммунитет к COVID-19 оказался очень сильным. Антитела выявлены у каждого пятого жителя столицы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Отсидевший блогер высказался против домашнего ареста Ефремова
Отсидевший блогер высказался против домашнего ареста Ефремова
США заявили о “перехвате” российских Ту-95 над Аляской
США заявили о “перехвате” российских Ту-95 над Аляской
Наилучшие пожелания. Мировые лидеры шлют поздравления с Днем России
Наилучшие пожелания. Мировые лидеры шлют поздравления с Днем России
Меморандум МВФ по Украине — рост тарифов ЖКХ, закрытие больниц и школ
Меморандум МВФ по Украине — рост тарифов ЖКХ, закрытие больниц и школ
В России от коронавируса умерли 183 человека
В России от коронавируса умерли 183 человека
СМИ: Кремль отменяет удаленный режим работы для многих сотрудников
СМИ: Кремль отменяет удаленный режим работы для многих сотрудников
Правительство выделит МВД деньги для приобретения дезинфекционных средств
Правительство выделит МВД деньги для приобретения дезинфекционных
Власти Украины назвали сериалы на русском языке "благом для экономики"
Власти Украины назвали сериалы на русском языке "благом для экономики"
Эффективность снятия карантина в России оценили
Эффективность снятия карантина в России оценили
Флаги в небе и гимны с балконов: в ДФО празднуют День России
Флаги в небе и гимны с балконов: в ДФО празднуют День России
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от

Еще по теме

Covid-19 в России: за сутки выздоровели 8972 человека, заразились — 8536
96 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Названо число умерших за сутки россиян с коронавирусом
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом