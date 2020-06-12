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В России за сутки потушили 44 лесных пожара

В России за сутки потушили 44 лесных пожара
Спасатели в России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара на площади около 650 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 36 потушенных за сутки лесных пожарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 июня 2020 года в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 648 гектаров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к полуночи 12 июня в РФ действовал 21 лесной пожар на площади более 10,4 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади почти 8,7 тысячи гектаров.

# Россия
По материалам: ria.ru

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