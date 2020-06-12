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В Сети появилась первая фотография тяжелого огнемета «Тосочка»

В Сети появилась первая фотография тяжелого огнемета «Тосочка»

Новейшая версия тяжелого огнемета, получившая название «Тосочка» или ТОС-2, попала в объектив камеры во время тренировки парадных расчетов в Алабино (Московская обл.), сообщает Российская газета.

Главное, бросающееся в глаза отличие «Тосочки» от своих предшественников, установок семейства ТОС-1 («Буратино» и «Солнцепек), заключается в платформе, на которой они смонтированы: если последние установлены на танковое (Т-72) шасси, то базой для «Тосочки» стал 3-осный «Урал» – грузовой автомобиль повышенной проходимости. Данное обстоятельство увеличивает мобильность установки.

Другое отличие от прежних моделей заключается в оснащении боевой машины специальным манипулятором, с помощью которого экипаж имеет возможность самостоятельно перезаряжать установку (Для ТОС-1/1А эту функцию выполняли транспортно-заряжающие машины).

На крыше кабины разработчики разместили оборудование систем связи и навигации (ГЛОНАСС), что позволяет экипажу, в том числе получать данные о цели от АСУВ (системы управления войсками) и корректировать направление огня с помощью сообщений от разведывательных беспилотников.

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По материалам: u-f.ru

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