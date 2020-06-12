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В Швейцарии отказываются от продаж пирожного "голова мавра" из-за расистского названия

В Швейцарии отказываются от продаж пирожного "голова мавра" из-за расистского названия

Крупнейшая в Швейцарии торговая сеть Migros отказалась от продаж пирожных "голова мавра" из-за расистского подтекста, сообщает телеканал SRF.

Об аналогичном шаге задумалось руководство сетей Volg и SPAR. При этом компания Dubler, у которой Migros закупала пирожные, не считает название оскорбительным и менять его не намерена. Глава фирмы Роберт Дублер, комментируя новость, указал на то, что отказ продавать пирожные не решит проблему расизма.

Телеканал напомнил слова координатора совета африканской диаспоры в Швейцарии Селесте Угочукву, сказанные еще в 2014 году: "Я считаю, это знак чувства неполноценности, если африканец думает, что все африканские символы в Европе имеют негативную подоплеку и что они должны быть просто устранены".

"Голова мавра" представляет собой две половинки взбитой массы яичного белка, которые склеиваются между собой джемом и заливаются темным шоколадом. Отмечается, что слово "мавр" — это устаревшее обозначение человека с темным цветом кожи.


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По материалам: uposters.ru

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