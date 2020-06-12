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В Симферополе поместили под стражу подозреваемых в подготовке теракта

В Симферополе поместили под стражу подозреваемых в подготовке теракта

В Симферополе накануне прошло судебное заседание, в результате которого четверым гражданам России, подозреваемым в подготовке теракта на рынке "Привоз", были избраны меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда.

В итоге судебного заседания троих фигурантов дела, а именно Хорошаева, Лагутина и Куриевича было решено поместить под арест сроком до 10 августа 2020 года, четвёртого – Решетниченко отправили под домашний арест на тот же срок.

Напомним, 10 июня в СМИ появилась информация о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Сотрудники УФСБ оперативно задержали подозреваемых, у было найдено самодельное взрывное устройство, а также холодное и огнестрельное оружие. В дальнейшем правоохранительными органами была выявлена связь подозреваемых с украинскими радикальными формированиями, воюющими на Донбассе.

Глава РК Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ и отметил, что, имеющие большой потенциал, силовые структуры России способны к нейтрализации любой угрозы.
 

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По материалам: u-f.ru

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