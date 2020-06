В США акцию против расизма прервали члены Ку-клукс-клана с символикой Трампа

Вадим Карасев

В американском городе Фэллон (штат Невада) неизвестные лица, одетые как члены движения Ку-клукс-клан (ККК), остановили акцию против расизма. Мужчины при этом несли флаг избирательной кампании Дональда Трампа.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Несколько человек в больших белых капюшонах подошли к протестующим. Сотрудники полиции, охранявшие манифестацию, остановили их и провели короткие переговоры, после чего неизвестные отступили. Столкновений удалось избежать.

Right after we concluded our peaceful protest. pic.twitter.com/L1gb7oynJZ

— 𝔅𝔦𝔤 𝔎𝔞𝔥𝔲𝔫𝔞 (@MayMayZeller) June 9, 2020

Комментаторы предположили, что это могли быть провокаторы из штаба Берни Сандерса — так, один из них уже был замечен сначала на акции за Трампа со свастикой, а затем на обычной демонстрации в поддержку оппонента действующего президента.

Масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в США начались после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний темнокожий Джордж Флойд скончался после жесткого задержания. Мирный протест быстро перерос в массовые беспорядки, бунты и мародерство, которые перекинулись и на другие города. В некоторых штатах мирный протест поддержали силовики. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз выступил на стороне мирных протестующих. Акции против расовой дискриминации стали проводить и в европейских городах, а журнал Time решил посвятить проблеме обложку очередного выпуска.



Как сообщал Ruposters, ранее в США участники беспорядков снесли памятник Колумбу, попытались его поджечь и утопили в озере. В Лос-Анджелесе белого профессора отстранили за отказ делать поблажки чернокожим студентам. Ruposters рассказывал, как далеко зашли американцы в покаянии перед темнокожими.