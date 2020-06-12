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В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в миреФото: Nicholas Pfosi / Reuters

Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России. Документ опубликован на сайте комитета Сената Конгресса, передает ТАСС.

Проект закона уполномочивает «требовать составления доклада» о поддержке расистских и экстремистских группировок и сетей в Европе и в США, которые создают или способствуют росту угроз национальной безопасности, информационной войны, а также увеличивают риски для социальной стабильности и демократических институтов.

При этом составители документа приписали такую деятельность России. Сенаторы предлагают продлить ограничения на сотрудничество с Москвой и другую деятельность, которые бы признавали российский суверенитет над Крымом.

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, россияне могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал эти обвинения «чушью и чепухой».

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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