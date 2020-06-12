В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

Алексей Вольцев

В Украине Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Минздрава.Так в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения."Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.