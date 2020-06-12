Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Минздрава.
Так в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
Бабушка-сиделка по совету дочери стала зарабатывать на сайте для взрослых
Бабушка-сиделка по совету дочери стала зарабатывать на сайте для
В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья
В американском городе протестующие захотели построить страну
Экономике США предсказали огромный рост
Экономике США предсказали огромный рост
Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы
Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы
Новое поколение Qashqai заметили на тестах
Новое поколение Qashqai заметили на тестах
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

К ослаблению карантина в Украине не готовы 9 областей
К ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев - Минздрав
Минздрав передумал. В Украине к смягчению карантина не готовы 7 областей, а не 5
Больше половины украинцев считают россиян братьями