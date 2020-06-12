Ведическая Астрология для начинающих: полное руководство к познанию себя

Вадим Карасев

Как насчет того, чтобы познакомиться с самим собой? Не просто взять знак Зодиака и прочесть примитивный гороскоп в глянце, узнав себя в описании, а раскрыть свои таланты и способности, заложенные с рождения?

Понять, почему вам не везет в любви и почему в карьере вы топчетесь на месте. Узнать, какая работа принесет вам деньги, будет ли бизнес вашей «головной болью» или спасением для семьи, через какую сферу вы сможете разбогатеть. Когда возможен брак, и к каким сложностям с детьми быть готовыми, как именно наладить отношения с мужем.

На все эти вопросы вам ответит ведическая астрология для новичков! Она раскрывает тайны настоящего и будущего, дает точные прогнозы и советы. Начнем?

Это не просто статья. Это интерактивное мини-обучение с заданиями, которые помогут вам чуть-чуть разобраться в ведической астрологии и уже сегодня начать менять свою жизнь к лучшему. Какая она, ведическая астрология для начинающих? Готовы раскрыть ее секреты и погрузиться в увлекательное путешествие? Тогда поехали!

Зачем изучать ведическую астрологию?

Ведическая астрология: с чего начать? Ваш путеводитель по жизни

Это шанс понять себя. Ведическая астрология для начинающих дает знания о вашей индивидуальности, здоровье, судьбе, месте в жизни, дает возможность оценить свои слабые и сильные стороны. А знания — это определенность, которая помогает преодолеть неуверенность, страх, реализоваться в жизни.Чтобы определить благоприятное и неблагоприятное время для совершения каких-либо действий в ближайшем будущем. Это позволяет избежать ненужных ошибок и проблем, а также достичь успеха во всех начинаниях.Сравнивая личные гороскопы двух людей, можно определить их совместимость, перспективы взаимоотношений, сотрудничества в работе.Составив свою натальную карту, можно предвидеть события, которые вас ожидают, и при необходимости изменить их путем гармонизации планет своего гороскопа.Астрология помогает понять, в какой сфере человек добьется успеха, а в какой достижения будут посредственными. Вы можете перестать тратить время и силы там, где это ни к чему не приведет, и направить энергию в сферу, которая даст вам рост в духовном и материальном плане. Таким же образом с помощью астрологии можно узнать, в чем будут успешны ваши дети, и уже с ранних лет дать им возможность проявить свои врожденные таланты.

В повседневной жизни далеко не всегда можно рассчитывать на спонтанную удачу и везение. Иногда возникают срочные ситуации, требующие выбора, принятия решения «здесь и сейчас». Что поможет привлечь удачу? Ведическая астрология для начинающих — это тот самый инструмент «увеличения везения».

Она подскажет, что лучше сделать, а чего не делать вообще, как избежать неприятностей в сложных ситуациях. Ведическая астрология всегда точно отвечает на вопрос «КОГДА?». Например, когда именно следует действовать, чтобы успешно решить тот или иной вопрос. А когда спешить совсем не стоит и лучше подождать лучшего момента.

Благодаря знанию астрологии, вы творите везение «своими руками», используете моменты удачи на 100%, а не проходите мимо них.

С чего начать обучение астрологии

Прежде всего важно понять, что здесь мы будем работать не только со знаком Зодиака, но и с 9 планетами, которые влияют на нас, и 12 домами, которые описывают все аспекты жизни (деньги, дети, любовь, работа, здоровье и т. д). Обучение астрологии для начинающих базируется на личной карте (ваш гороскоп), которая составляется очень просто.

Итак, начнем выполнять задания?

Задание 1. Строим натальную карту и определяем свой восходящий знак Зодиака

И прямо сейчас для вас первое задание — составьте свою натальную карту по нашему руководству и продолжайте чтение статьи. Важно! Пока не отвлекайтесь на сторонние описания, а просто составьте свою карту, пройдя по ссылке к материалам Школы Лакшми.

Как составить свою натальную карту?

Запомните свой знак!

Когда вы составите карту, то удивитесь — знак Зодиака у вас может поменяться. Например, вы привыкли быть Тельцом, но ведическая натальная карта скажет вам, что вы Овен. Ошибки здесь нет, ведическая астрология отличается от западной и считается более точной.

Как же определить свой восходящий знак Зодиака? Смотрим на свою натальную карту и по схеме ищем первый дом. Смотрим на цифру в нем.

1 — Овен, 2 — Телец, 3 — Близнецы, 4 — Рак, 5 — Лев, 6 — Дева, 7 — Весы, 8 — Скорпион, 9 — Стрелец, 10 — Козерог, 11 — Водолей, 12 — Рыбы.





Задание 2. Определяем планету-покровителя и изучаем дома натальной карты

После того как вы узнали свой восходящий знак, посмотрите на свою натальную карту и познакомьтесь с Лагнешей, вашей главной планетой-покровительницей, хозяином первого дома. Именно Лагнеша является показателем вашего физического здоровья, темперамента, внешности.

Смотрим в таблице ниже, какая планета относится к вашему восходящему знаку. Это и будет Лагнеша — ваша планета-покровитель.

Овен –– Марс

Скорпион –– Марс

Телец –– Венера

Весы –– Венера

Близнецы –– Меркурий

Дева –– Меркурий

Рак –– Луна

Лев –– Солнце

Стрелец –– Юпитер

Рыбы –– Юпитер

Рыбы –– Юпитер

Козерог –– Сатурн

Водолей –– Сатурн

Задание 3. Дома в ведической астрологии

Обучение астрологии для начинающих не обходится без знакомства с домами в карте. Их всего 12, и они описывают все аспекты вашей жизни:





Задание 4. Знакомимся с планетами

Посмотрите на свою натальную карту. Теперь вы знаете, как расположены 12 домов. Давайте посмотрим, какие планеты в каких домах у вас находятся. В зависимости от настроек программы по составлению натальной карты, планеты могут обозначаться по-разному: на русском языке, на санскрите или английском.

Вот какие обозначения планет могут быть в вашей карте:

Солнце — Со, Su или Sy;Луна — Лу, Lu или Ch;Меркурий — Me или Bu;Юпитер — Юп, Ju или Gu;Сатурн — Са или Sa;Венера — Ве, Ve или Sk;Марс — Ма;Раху — Ра или Ra;Кету — Ке.

Теперь возьмите ручку и бумагу, проанализируйте свою карту, ищите обозначения планет, и начинайте записывать с самого начала. Какие планеты у вас расположены в первом доме? А во втором? В третьем? И так далее по порядку.

Сохраните себе этот лист бумаги и не потеряйте.

Хотите продолжить и узнать еще больше о ведической астрологии? Что означают планеты в вашей натальной карте? Тогда выполняйте последнее задание.

Задание 5. Бесплатный мастер-класс по астрологии

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