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Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусомФото: Pixabay

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность привлечь состоятельных британцев к выделению средств на государственные пакеты помощи в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как рассказал один из собеседником агентства, такими действиями Минфин собирается пополнить истощенную государственную казну, запасы которой пошли на борьбу с инфекцией. Меры поддержки населения и расходы, связанные с COVID-19, обойдутся Великобритании в 133 миллиарда фунтов стерлингов (11,7 триллиона рублей).

Опрошенные агентством экономисты считают, что правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала, НДС или налог на имущество.

Ранее аналитический центр RSA Future Work Center пришел к выводу, что введение базового дохода может спасти экономику Великобритании, которая находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. RSA предлагает британскому правительству начать постоянно раздавать деньги населению просто так, чтобы каждый британец получал выплаты в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более трех тысяч долларов) в год. Эксперты назвали меру эффективной и уверены, что она сможет поддержать работников проблемных секторов, а также обеспечит быстрое восстановление после кризиса.

По данным на 12 июня, в Великобритании коронавирусом заразились более 292,9 тысячи человек, умерли 41,4 тысячи граждан. Страна находится на пятом месте в мире по числу инфицированных.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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