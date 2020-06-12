"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании

Лидия Мартынова

Агрегатор такси "Везет" не согласен с запретом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку компании сервисом "Яндекс.Такси", считает, что ведомство некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и сделало ошибочный вывод о доле рынка в случае сделки, говорится в заявлении "Везет".

Ранее в четверг ФАС сообщила, что отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". ФАС установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% - в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% - в границах 32 субъектов РФ. Таким образом, указывает служба, в результате сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение.