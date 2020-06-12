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Вирусолог назвал сроки прихода второй волны COVID-19 в Россию

Вирусолог назвал сроки прихода второй волны COVID-19 в Россию

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал, когда можно ожидать вторую волну распространения новой коронавирусной инфекции и каковы будут ее первые признаки.

Своим мнением вирусолог поделился с телеканалом «Звезда». Он отметил, что инфекция оказалась не слишком патогенной, однако при этом, она очень заразна, из-за чего быстро распространяется.

Профессор отметил, что вирус вызывающий COVID-19 относится к пневмотропным вирусам, как и грипп, а значит и после пандемии его поведение будет схожим с сезонным поведением гриппа.

Обычно, в России наблюдается две сезонных вспышки гриппа: поздней осенью и ранней весной. Теперь можно ожидать, что к гриппу присоединится и новая коронавирусная инфекция.

По мнению Виктора Зуева, летом количество заболевших пойдет на спад, но с начала октября, наряду с сезонными ОРВИ и гриппом, у людей начнут диагностировать и COVID-19. Он также отметил, что после нынешней эпидемической волны вирус, вызывающий заражение опасной инфекцией, скорее всего, станет менее заразным.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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