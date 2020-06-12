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Власти Украины назвали сериалы на русском языке "благом для экономики"

Власти Украины назвали сериалы на русском языке "благом для экономики"
Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о пользе производства сериалов на русском языке, назвав это "благом для экономики".

"Государственное агентство Украины по вопросам кино практически ни копейки не вложило в производство украиноязычных сериалов… К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России... Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", – сказал Ткаченко в эфире hromadske.

По его словам, продвигать украинские идеи и украинские нарративы все же можно исключительно на украинском языке.


Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию с просьбой завести уголовное дело против Еремеевой. Полиция просьбу удовлетворила.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на Украине предложили пересмотреть "черные списки" российских артистов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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