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Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции

Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции
Французские полицейские, недовольные заявлениями главы МВД Кристофа Кастанера о борьбе с расизмом, провели акции протеста в ряде городов страны, сообщает газета Monde.

В понедельник Кастанер заявил о систематическом отстранении от работы стражей порядка, уличенных в расизме, а также о "бескомпромиссной борьбе" с этим явлением. Он также сообщил, что полицейские больше не будут изучать технику задержания, при которой применяется удушение. Заявления были сделаны на фоне широкого общественного резонанса, который получила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Как отмечает издание, слова министра вызвали гнев полицейских, которые полагают, что на них "навесили ярлык". Кастанер организовал серию консультаций с представителями стражей  порядка. Покидая первую из таких встреч, глава полицейского профсоюза FO Ив Лефебр заявил, что "Кристоф Кастанер потерял доверие полиции". Он призвал главу МВД пересмотреть решение об отказе от удушающих приемов.


Парижа Бобиньи, а также в Тулузе, Лилле и Сент-Этьене. Протестующее скандировали "Кастанера в отставку" и символически бросали на землю наручники.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

# В мире
По материалам: ria.ru

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