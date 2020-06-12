Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера настоящей реликвией

Вадим Карасев

Бронзовый орел, сбитый со стен рейхсканцелярии ГитлераФото: РИА Новости

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Его слова цитирует сайт телеканала.

Иванов рассказал о системах, помогающих сохранить иконы и экспонаты главного храма Вооруженных сил России. «Также такие установки находятся в самой "Дороге памяти", поскольку там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера», — пояснил замминистра.

По его совам, все, что находилось в запасниках, нашло место в мемориальном комплексе. Иванов также отметил мультимедийность и технологичность «Дороги памяти».

Проект «Дорога памяти» начали реализовывать для увековечивания памяти советских солдат. Он находится на территории главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот». Комплекс планировали открыть в мае, однако из-за пандемии коронавируса открытие перенесли.