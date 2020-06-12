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Заставлял сниматься в порно и заниматься проституцией: в Киеве педофил терроризировал подростков (фото, видео)

Заставлял сниматься в порно и заниматься проституцией: в Киеве педофил терроризировал подростков (фото, видео)

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве задержали 50-летнего мужчину, уличив его в развращении несовершеннолетних. Установлено, что злоумышленник уговаривал школьниц сниматься в видео для взрослых, а одну из девушек склонил к занятию проституцией.

На гражданина полиция вышла, когда искала пропавшую в Киеве 14-летнюю девушку. Несовершеннолетнюю нашли. Оказалось, что приютить ее согласился мужчина, с которым девушка и ее подруга познакомились полгода назад. Все эти полгода гражданин уговаривал школьниц снимать порнографические фото и видеоролики.

Вторую несовершеннолетнюю девушку мужчина вовлек в занятие проституцией: создал ее анкету на профильном сайте, общался с потенциальными клиентами, договаривался о встрече, услугах и о вознаграждении.

При обыске у киевлянина показания подростков подтвердились. В доме были найдены вещи одной из несовершеннолетних, ноутбук с разоблачающими фото и видео. Мужчина арестован, ему грозит до 12 лет за решеткой за развращение несовершеннолетних, вовлечение их в проституцию и изготовление порнографии.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили хозяина сети публичных домов, а в полиции назвали регионы, где чаще всего задерживают представителей секс-индустрии.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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