Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Астрологи предлагают узнать, что принесут звезды новой недели представительницам Зодиака и как изменить свою жизнь к лучшему. Благодаря подсказкам женского гороскопа можно повлиять на развитие многих событий, а некоторых и вовсе избежать.

Вторая неделя обрадует многих положительными тенденциями. Сейчас будет легче разобраться с делами, которые остались с прошлых недель, и заложить хороший фундамент новым целям. Главный секрет успеха — активность и настойчивость в любых начинаниях. Если удастся проявить достаточный напор, то Вселенная вознаградит удачным стечением обстоятельств.

Женщина-Овен

Стремительно наступающие перемены этой недели не оставят женщинам-Овнам шанса на сопротивление. Жизнь уже не будет прежней, и остается лишь примириться с этим и постараться привыкнуть к новым условиям. Будет немало моментов, которые выбьют из колеи, но не стоит паниковать. Астрологи советуют прислушиваться к подсказкам интуиции и избегать острых конфликтов — сейчас важно остаться «в белых перчатках». При такой линии поведения окружающие помогут Овнам преодолеть любые трудности. Так неделя, которая должна стать испытанием на прочность, станет прекрасной возможностью начать новую жизнь.

Женщина-Телец

Представительницы Тельца непременно найдут путь к внутренней гармонии, но не раньше июля. А пока важно выдержать испытания, изобилие преград и противоречивость мыслей. К счастью, в середине недели планеты сменят гнев на милость, позволив работать слаженно, думать — трезво, оценивать происходящее — исключительно в позитивных аспектах. В любых начинаниях, в которых Тельцы примут участие с 17 по 20 июня, будет сопутствовать успех. Это поможет почувствовать уверенность в себе и начать действовать более решительно.

Женщина-Близнецы

На этой неделе ситуация может сложиться не в пользу женщин-Близнецов. По словам астрологов, это будет не самый благоприятный период, однако времени на промедление нет. Нравится происходящее или нет, но такое положение дел временно станет нормой, и к этому придется приспособиться: изучить правила игры, завести полезные связи, освоить новые навыки. Лучший способ преодолеть это — окунуться в водоворот событий, поддаться течению жизни.

Женщина-Рак

Наступающая неделя удивит женщин-Раков неоднозначностью сложившихся ситуаций. По прогнозу женского гороскопа, представительницы этого Знака могут пострадать от действий и зависти окружающих, сплетниц или конкуренток. Потребуется держать ситуацию под чутким контролем, особенно в начале недели: не поддаваться на провокации и не давать себя в обиду. Желательно сделать упор на позитивном мышлении и делах, которые дарят вдохновение. Это поможет посмотреть на многие проблемы с иного ракурса и при желании переступить через них.

Женщина-Лев

Женщинам-Львам звезды советуют не браться за все и сразу: на этой неделе лучше разбить задачу на много мелких шагов. Тогда непривычные поначалу ситуации перестанут вызывать трудности, а утраченная уверенность вернется обратно, и в результате переход в новую жизнь пройдет почти беспрепятственно. Правда, изменившиеся условия непременно отразятся на частной жизни: и Львицы, и их партнеры захотят перемен и бурного развития отношений. Давление извне может в какой-то мере сблизить партнеров, повысить градус чувств — вот только к чему это приведет, не знают даже астрологи.

Женщина-Дева

Непростая неделя ждет женщин-Дев. Планеты-покровители оставят их без своей поддержки. В связи с этим астрологи отмечают, что сил и энтузиазма может не хватить на достижение намеченных целей. Желательно сбавить нагрузки, делать только самое важное и отказаться от работы на пределе возможностей. Отдых и сбалансированный режим — главные условия этой недели. Только так получится восстановить энергию и жизненные силы. Правда, рассчитывать на понимание со стороны людей не стоит, поэтому рекомендуется подумать, как имитировать бурную активность без вреда для себя и окружающих.

Женщина-Весы

Несмотря на ретроградность Венеры, представительницы Знака Весы будут на гребне удачи и смогут многое изменить в своей судьбе — даже отношение партнера или название своей должности. Исключение составят женщины-Весы, которые проходят не самый простой этап в жизни: им стоит быть начеку, чтобы не стать жертвой обстоятельств. Даже если дела будут складываться не так, как хотелось бы, не стоит настраиваться на негатив: позитивные установки для женщин — самый лучший способ привлечения удачи и повышения самоуверенности на этой неделе.

Женщина-Скорпион

Звезды предлагают Скорпионам наслаждаться происходящим: жизнь постепенно начинает приходить в норму. Особого внимания заслуживает сфера отношений. Связующие двух влюбленных сильные чувства, скорее всего, дадут о себе знать с новой силой. Есть шанс, что к концу месяца отношения перейдут на новый, более зрелый уровень. Вероятно, что летнее сближение поможет открыть друг в друге источник взаимной заботы и поддержки. По словам астрологов, это стоит воспринимать как знак того, что счастье задержится в вашей жизни надолго.

Женщина-Стрелец

Все, чем бы ни занимались женщины-Стрельцы на этой неделе, получит ощутимую поддержку звезд. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не терять время зря и заняться решением срочных и важных дел. Это будет крайне удачный момент для карьеры, частной жизни и духовных практик. Планеты будут находиться в гармонии, что прямым образом зарядит Стрельцов удачей. Во избежание лишних проблем лучше слушать себя, не позволяя окружающим влиять на свои решения.

Женщина-Козерог

Представительниц Козерога ждет благоприятная неделя, однако время серьезных решений еще не пришло. Тем лучше — есть время на подготовку и работу над ошибками. Астрологи рекомендуют уделить внимание мелочам и нюансам, создающим общую картину. Марс, активный со среды, снимет многие ограничения на пути к успеху, а также предоставит шанс исправить ошибки, пока их никто не заметил. А сила слова и мысли поможет женщинам этого Знака изменить не только прошлое, но и будущее.

Женщина-Водолей

На этой неделе планеты ждут от женщин-Водолеев спокойствия и размеренности во всем. Рекомендуется умерить импульсивность, отказаться от поспешности, внимательно следить за происходящим и не откровенничать с посторонними, особенно если дело касается личных планов и отношений. Неделю вообще сложно назвать удачной для общения, обмена мнениями и поиска компромиссов. А вот здоровый эгоизм может оказать позитивный эффект, позволив расстаться с чем-то отжившим, тянущим вниз и открыть новую главу в жизни.

Женщина-Рыбы

Неделя может принести неожиданную новость, подсказку или сюрприз. Рыбам придется внимательно следить за происходящим, чтобы правильно распознать подсказки Вселенной. Если потребуется помощь в решении запутанной жизненной ситуации, астрологи советуют обратиться за поддержкой к близким и знакомым. Дружеские посиделки, общение на откровенные темы и встречи с подругами — все это подарит приятные эмоции и уверенность в себе. Ближе к выходным картина изменится, а фокус внимания сместится на сферу любви. На фоне планетарных аспектов возможны эмоциональные вспышки и даже разочарования в партнере.