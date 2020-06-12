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Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов

Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя российского лидера Владимира Путина с Днем России, подчеркнул, что при непосредственном участии Путина Россия добилась впечатляющих успехов, и её международный авторитет неразрывно связан с именем Путина.

«Россия с великой историей и культурой, грандиозными достижениями и уникальным природным богатством, соединившая на огромном пространстве множество народов и самобытных культур, достигла при Вашем непосредственном участии впечатляющих успехов в государственном строительстве и сегодня ее развитие и международный авторитет неразрывно связаны с Вашим именем. Выбранный Российской Федерацией курс на защиту национальных интересов, гражданского согласия и сохранение духовных ценностей является залогом последовательного развития и прогресса страны», — подчеркивается в поздравительной телеграмме.

По словам Жээнбекова, Киргизия гордится общим историческим наследием и высоко ценит личный вклад Путина в развитие многовековых уз дружбы между двумя странами. Глава республики выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь динамично и плодотворно развиваться.

Президент Киргизии пожелал коллеге «крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в государственной деятельности», а всем россиянам — мира и благополучия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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