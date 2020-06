10 бьютихаков от прыщей из TikTok – дерматолог выносит вердикт

Вадим Карасев

Последнее время в TikTok появилось куча роликов с советами по укладке волос, макияжу и уходу за собой. Одна из самых популярных тем — лечение акне. Некоторые пользователи сети призывают не покупать дорогостоящие косметические средства, а положиться на домашние рецепты — от маски из корицы и меда до handmade-тоника из зеленого чая. Вместе с врачом-дерматовенерологом, косметологом, автором блога об акне, экспертом Bioderma Викторией Заярной разбираемся, работает ли тот или иной метод, не опасен ли он для кожи и стоит ли экспериментировать.

Бьютихак из TikTok

Кистозные прыщи — это настоящая проблема. Вместо того чтобы давить их, пользователи сети советуют взять чайный пакетик, смочить его в холодной воде и приложить к воспалению. Предполагается, что он будет действовать как холодный компресс и поможет уменьшить покраснение.

@bondenavant

##amysclearskintips Don’t pop it! Try this instead.. ##skincaretips ##acne ##beautytips ##acnecheck ##reallifeathome ##homeremedies ##diyproject

♬ original sound - bondenavant

Мнение эксперта

Кистозные прыщи — это несуществующий диагноз. Возможно, речь о тяжелом течении акне, при котором возможно формирование кист и узлов. Внимание: ваше представление о том, как выглядит этот вариант течения акне, может не совпадать с тем, что происходит на самом деле. Если речь именно об этом, то, к сожалению, чайный пакетик не спасет. В этом случае показаны системные препараты: ретиноиды, антибиотики, иногда системные глюкокортикоиды.

Но разумная мысль в использовании чайных пакетиков все же есть: в дерматологии это называется "примочка". Такая лекарственная форма действительно может уменьшить отечность тканей. Обычно примочки используются при "мокрых процессах", например, экземе в стадии обострения и формирования "серозных колодцев", когда есть мокнутие (мокнущие высыпания на коже).

Бьютихак из TikTok

Простая маска из порошка куркумы, кокосового молока и меда, как обещают пользователи сети, помогает сделать кожу сияющей и очистить поры.

@babylungs.com

Face mask for acne scars using turmeric powder, coconut milk, and honey! ##diy ##skincare

♬ Mix Song - newyorkeredits

Мнение эксперта

На месте этих ингредиентов могут быть любые другие из холодильника и кладовой. Желтую кожу, окрашенную куркумой, вряд ли можно назвать здоровой и сияющей.Бьютихак из TikTok

Пластырь Hydro Seal якобы помогает избавиться от белых, заполненных гноем прыщей. Они действуют так же, как патчи от прыщей, уничтожая микробы, отвечающие за развитие воспаления.

@shannon.bruno

share with your friends n fam! ❤️ ##acne ##acnetips ##acnetreatment ##hydrocolloid ##diy ##diyskincare ##beautyhacks ##beautytips ##skincare ##fyp

♬ original sound - shannon.bruno

Мнение экспертаПластырь создает "парниковый эффект", который может привести к более быстрому "созреванию" элемента, с большей степенью вероятности, на месте разрешения такого элемента останется поствоспалительное пятно, возможно, рубчик. Поэтому это не лучший бьютихак.Бьютихак из TikTok

Еще один "вредный совет" — протирать лицо тоником из зеленого чая. Все, что нужно для домашнего средства, — это вода, зеленый чай в пакетиках и ватный диск.

@aminathepharmacist

DIY GREEN TEA TONER for acne. Fights bacteria. Quickest DIY ever! ##acne ##diyfacemask ##beauty ##skincare ##skincareroutine ##tiktokindia ##viral

♬ Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit

Мнение эксперта

Протирать кожу настоем трав — не самая лучшая идея, особенно для людей, получающих активное лечение акне. Есть риск получить обезвоженную кожу. Но, например, после бурной ночи в клубе как разовая акция по борьбе с отечностью это может сработать. Если сделать это правилом, кожа может стать обезвоженной.

Бьютихак из TikTok

Бьютиблогеры призывают найти новое применение тому алоэ, которое выращивают на подоконнике. Суккулентное растение хорошо известно своими свойствами, снижающими воспаление и покраснение. Эта пользовательница TikTok уверена, что сок алоэ помогает уменьшить покраснение.

@ddominiqve

hooefully it works

Мнение эксперта

Очередной эффект "примочки", не более того. Не забывайте, что именно все природное, натуральное и собранное с грядки при неуместном использовании нередко становится причиной аллергических контактных дерматитов.

Бьютихак из TikTok

Еще один рецепт маски от прыщей из корицы и меда. Корица помогает убить бактерии, а мед успокаивает и увлажняет.

@babylungs.com

##diy pimple spot treatment. it cooled it down a lil bit. do it a few times a day ##ad

♬ The Beat - Mike Williams

Мнение эксперта

Очередной набор продуктов, который лучше будет чувствовать себя в глинтвейне, а не на коже. Аллергический дерматит, контактный-раздражительный, окрашивание кожи, присоединение вторичной инфекции — вот наиболее вероятные варианты развития событий.

Бьютихак из TikTok

Хотите быстро подсушить прыщи? По мнению бьюти-блогеров, для этого понадобится смесь из каламина (лекарство, используемое для лечения зуда от ожогов и укусов насекомых), гамамелиса и масла чайного дерева. Этот микс нужно точечно нанести на воспаления.

@jakejamiebeauty

The ULTIMATE DIY at home spot treatment ##beautyhacks ##my2019 ##dailylook ##foryoupage

♬ original sound - jakejamiebeauty

Мнение эксперта

У этих веществ по отдельности действительно есть противовоспалительные свойства. Из уместных при акне их этого списка только масло чайного дерева, но и оно лучше работает в "команде".

Бьютихак из TikTok

Пользователи TikTok уверены, что маска для лица от угревой сыпи из куркумы, молотого нута и меда мягко отшелушивает кожу.

@himynameispriya

90% of how I heales my acne scars##favoritefit ##rosa ##superfood ##turmeric ##acnescars ##naturalskincare ##diyfacemask ##turmericmask ##acne ##homeremedies

♬ original sound - himynameispriya

Мнение эксперта

Просто не нужно этого делать! Как сказал Никита Михалков: "Мне не нужно ничего доказывать, если не согласен, докажи мне обратное".

Бьютихак из TikTok

Ловите еще одни рецепт! Очищающая маска из измельченного аспирина, разбавленного водой. Пасту пользователь TikTok использует в качестве точечного средства или маски.





Мнение эксперта

Вопреки мифам из интернета, ацетилсалициловая кислота не принадлежит к ВНА-кислотам. Однако она похожа по химическому строению на салициловую кислоту и может даже стать активной, если ее действие усилить сильной щелочью или кислотой (это небезопасно). Но она действительно может уменьшить покраснения и зуд, хотя с не меньшей вероятностью такая маска может вызвать аллергические реакции.Бьютихак из TikTok

Можно есть греческий йогурт и апельсины на завтрак, а можно нанести вкусную смесь на лицо. Именно так думает эта пользовательница соцсети. Она уверена, что маска с такими ингредиентами помогает осветлить и очистить кожу.

@prettywithlee

DIY FOR ACNE : Try this weekly if you have acne oranges will help because they have vitamin C and Greek yogurt will help with renewing it ##diyskincare

♬ original sound - prettywithlee

Мнение эксперта

Греческий йогурт действительно лучше есть. Мы все вообще говорим о важности микробиома кишечника. Пациентам с акне рекомендовано включать в рацион продукты естественного брожения.