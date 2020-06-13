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Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля

Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля

Власти Абхазии решили продлить закрытие границы с Россией как минимум до 1 июля. Это связано с распространением коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента республики, решено «ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства».

Ограничения не касаются работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, премьер-министр Александр Анкваб заявил, что граница Абхазии должна оставаться закрытой. По данным Анкваба, в сутки через границу проходили от 130 до 180 человек.

«Если мы откроем границу, число людей, которые будут проходить сюда, увеличится в разы. Мы не можем этого допустить», — сказал премьер-министр.

Сухум полностью перекрыл границу по реке Псоу для движения с 8 апреля. Граница с Грузией (по реке Ингур) была перекрыта еще раньше.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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